باسل رحمي: التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصناعية لأبناء أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على رأس وفد من قيادات الجهاز بهدف مناقشة أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والتركيز على تطوير المجمعات الصناعية بالمحافظة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه استعرض مع محافظ أسوان الفرص الاستثمارية المتاحة للمشروعات الصغيرة وسبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة وأوجه الاستفادة منها في دفع عجلة نمو قطاع المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات المرتبطة بتلك الموارد، والعمل على تطويرها بما يساهم في استيعابها للمزيد من فرص العمل من جهة وتوفير منتجات محلية متميزة لخفض الفاتورة الاستيرادية من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه تم مناقشة التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصناعية لأبناء المحافظة وإتاحة مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للمجمعات الصناعية في بمنطقتي جنينة والشباك بمركز نصر النوبة والمدينة الصناعية بالعلاقي مما يسهم في تطوير المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.

وأضاف رحمي أن التعاون مستمر مع محافظة أسوان للعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة موضحا أن الجهاز نجح منذ 2014 في تمويل ما يزيد على 76 ألف مشروع بإجمالي قدره 1610.7 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 102 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما أشار إلى أن الجهاز يشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة حيث ضخ 244.9 مليون جنيه استفاد منها 9.4 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالى 14.5 الف فرصة عمل وذلك فيما يزيد على مائة قرية في مراكز كوم امبو وادفو ونصر النوبة.

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات المالية والفنية التي يتيحها الجهاز وفق قانون 152 لسنة 2020 وفاعليتها في تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن الجانبين سيعملان سويا على تيسير وصول تلك الخدمات لجميع الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة داخل المحافظة أو تطوير مشروعاتهم مع التركيز على الشباب وخريجي الجامعات وكذلك المرأة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بها لخلق فرص استثمارية جديدة وواعدة أمام أصحاب الأعمال أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة موضحا أن المناطق الصناعية بالمحافظة تعد ترجمة حقيقية لتوجهات الدولة لتشجيع المنتج المصري وتطويره بهدف تلبية احتياجات اٍلأسواق المحلية وزيادة قدرتها على التصدير والوصول للأسواق الخارجية.