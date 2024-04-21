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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء امس، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي وذلك بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة وبعض قيادات الهيئة.

وناقش الاجتماع، الانتهاء من الاجراءات القانونية لتوفيق اوضاع المواطنين المتواجدين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطنية، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.

كما ناقش الاجتماع استعراض جهود  الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية تسهيلا لاجراءات المتعاملين معها.
كما ناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي وكذلك إزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار. 
كذلك استعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير 
واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الاراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.

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هيئة التعمير والتنمية الزراعية التحول الرقمي مستحقات الدولة