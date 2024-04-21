اليوم... بدء فعاليات دورة إعداد المدربين بجامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وتنمية القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بشأن انعقاد وبدء فعاليات دورة “TOT” التي ينظمها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة بني سويف، لإعداد مدربين معتمدين بالمجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية القدرات وإعداد القيادات بجامعة بني سويف.

وأكد رئيس الجامعة أن الدورة تهدف إلى إعداد المدربين وتأهليهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة، مما يساعد في المساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير بالجامعة.