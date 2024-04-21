أيتن عامر بتسريحة شعر مموجة وإكسسوارات ذهبية في أحدث إطلالاتها.. صور

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي اختارت خلالها الظهور بفستان يبرز رشاقتها.

ونسقت أيتن مع الإطلالة تسريحة شعر مموجة واكسسوارات باللون الذهبي، ذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام".

يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "إمرأة واحدة لا تكفي" الذي أصدرت ضده وزارة الإعلام الكويتية قرارا بالوقف لكل من شارك به بعد الجدل الذي أثاره، حيث اعتبرته مسيئا للمجتمع الكويتي.

المسلسل بطولة هدى حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، أحمد إيراج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.