القنصل العام للصين يزور جامعة قناة السويس

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالسيد يانغ يي، القنصل العام بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية أثناء زيارته -اليوم الأحد الموافق 21 إبريل الجاري- إلى جامعة قناة السويس

جاءت الزيارة في إطار تنظيم معهد كونفوشيوس بالجامعة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر والقنصلية العامة الصينية بالإسكندرية للدورة الثالثة والعشرين لمسابقة جسر اللغة الصينية الدولية لطلاب الجامعات المصرية لعام 2024، والتي تعقد اليوم المسابقة التمهيدية الخاصة بها بمسرح الجامعة بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وخلال مراسم استقبال القنصل العام - أعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ اعتزازه بتنظيم الجامعة هذا العام لمسابقة جسر اللغة الصينية، والتي تنظم سنويًا وتُعد أحد أهم جسور الصداقة بين الصين ودول العالم، ويتنافس من خلالها الطلبة الدارسين للغة الصينية، لقياس درجة إتقان مهاراتهم اللغوية، وإبراز مواهبهم المختلفة من خلال تقديم فقرات إلقاء الشعر والأغنية باللغة الصينية، والعزف والاستعراض والأداء التمثيلي أو الرياضي المُعبر عن الثقافة الصينية.

كما تتضمن المسابقة اختبار تحريري في اللغة الصينية، وفقرة اختبار المعلومات العامة لقياس مستوى معرفة الطلبة عن الصين في شتى المجالات.

ومن جانبه- أكد القنصل العام على دور الجامعة ومكانتها العلمية الرائدة في مجال نشر اللغة والثقافة الصينية في مصر، باعتبارها أول وأكبر جامعة تؤسس للتعاون العلمي والثقافي مع الصين.

حضر مراسم الاستقبال- الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد.

رافق القنصل الصيني تشن جينغ مينغ القنصل بالقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية.

واختتمت مراسم الاستقبال بتقديم الدكتور ناصر مندور لدرع جامعة قناة السويس للقنصل العام، كما أهدى القنصل العام بعض الهدايا التذكارية التي تعبر عن الثقافة الصينية.

ثم اصطحب الدكتور ناصر مندور القنصل الصيني والوفد المرافق له في زيارة إلى معهد كونفوشيوس بالجامعة، حيث تفقدا معرض الكتاب الصيني الكبير كوموجو، ثم شاهدا معرض لوشيه يليه معرض بكين للفصول الأربعة.

وفي نهاية الزيارة قام القنصل العام بالتوقيع في سجل كونفوشيوس لكبار الزوار.

ثم توجها إلى قاعة الاحتفالات الكبرى لمتابعة فاعليات المسابقة، التي يشارك بها طلبة أقسام اللغة الصينية بجامعة قناة السويس و جامعة الإسكندرية.

وتضم لجنة التحكيم بالمسابقة الدولية التمهيدية السادة تشونغ مين نائب المدير فرع وكالة أنباء شينخوا في الشرق الأوسط، ورن شياو مان كبير مراسلي صحيفة جوانجمينج ديلي في مصر، ويوان يي المسؤول الصيني لفصل كونفوشيوس بتلفزيون النيل، وتشن لي فان مسؤول المشروع في مكتب المتطوعين لمركز تعليم اللغة و التعاون التابع لوزارة التعليم الصينية، و تشانغ لي مُدرس اللغة الصينية في المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.