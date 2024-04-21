ارتفاع أسعار الأسماك ببورسعيد.. ومواطنون يدعون للمقاطعة

ارتفعت أسعار الأسماك بمحافظة بورسعيد، بشكل غير مبرر، مما دفع مواطنون لإطلاق دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الأسماك بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوع لحين انخفاض أسعارها وعودتها إلى الأسعار الطبيعية.

ودعا مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد المواطنين للمشاركة في الحملة بإيجابية تحت شعار "خليك ايجابي" في ظل انقسام حول أراء المواطنين بشأن نجاح حملة المقاطعة من عدمه.

وتجاوزت أسعار بعض أنواع الأسماك الـ 200 جنيه خاصة الشبار الجوابي المبطرخ المحبب لأبناء بورسعيد، في الوقت الذي تجاوزت الزيادة لبعض الأنواع الأخرى 25% من سعرها الطبيعي.