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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تشن حربا شاملة على غزة والضفة الغربية والقدس

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش
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أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية - "إن تصاعد هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بعد 4 مرات استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد فلسطين والحقوق الفلسطينية".

وأضاف "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول من خلال الحرب تنفيذ عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة".. مؤكدا أن إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل.

غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني