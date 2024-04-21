الدوري الأسباني.. تعرف على تشكيل ريال سوسييداد في مواجهة خيتافي

أعلن ايمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: هماري تراوري، جون باتشيكو، روبين لو نورماند، خافي جالان.

خط الوسط: أرسين زخريان، بينيات تورينتيس، ميكيل ميرينو، اندير بارينتشيا.

خط الهجوم: شيرالدو بيكر، ميكيل اويارزابال.



ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 50 نقطة.