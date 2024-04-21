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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الأسباني.. تعرف على تشكيل ريال سوسييداد في مواجهة خيتافي

ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
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أعلن ايمانول الغواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: هماري تراوري، جون باتشيكو، روبين لو نورماند، خافي جالان.
خط الوسط: أرسين زخريان، بينيات تورينتيس، ميكيل ميرينو، اندير بارينتشيا.
خط الهجوم: شيرالدو بيكر، ميكيل اويارزابال.
 

ويحتل فريق خيتافى المركز التاسع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 50 نقطة.

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