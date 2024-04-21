الجيزة تستجيب لشكاوى سكان شارع حسين مهران ومتفرعاته

تلقت محافظة الجيزة شكاوي مواطني شارع حسين مهران بحي المنيرة الغربية ومتفرعاته علي موقع التواصل الاجتماعي من وجود إشغالات وتعديات للمحال والمنشآت التجارية والباعة بالشارع تعيق حركة سير المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي المنيرة الغربية بسرعة الاستجابة لشكوي المواطنين والتعامل معها وعدم السماح بوجود اي تعديات علي الطريق العام.

وقد شنت المحافظة حملة مكبرة بالشارع اسفرت عن رفع كافه التعديات والأشغالات بالشارع بالاضافه الى تحرير محاضر تالف لطبقة الرصف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشملت جهود محافظة الجيزة تنظيم حملات نظافة لتحسين كفاءة منظومة النظافة .

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية لحالة الشارع علي مدار اليوم للوقوف علي الحالة العامة وعدم السماح بعودة الإشغالات .