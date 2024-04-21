مع بدء التطبيق.. ننشر أسعار الخبز السياحي بعد التخفيض

بدأت الشعبة العامة للمخابز بالتعاون مع المخابز السياحية اليوم الأحد، تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحى ، بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%.

كما تم الاتفاق بين التموين ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز ”الحر” والفينو لصالح المستهلك.

وتم خفض أسعاره بنسبة تتراوح بين 30% و45%، اعتبارًا من اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه يتم تطبيق مشروع القرار الخاص بالعيش اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأوضح رئيس الشعبة العامة، أن أسعار رغيف العيش بعد التخفيض بلغت: 150 قرشًا لـ 80 جرامًا، 75 قرشًا لـ 40 جرامًا، و50 قرشًا لـ 25 جرامًا، ورغيف فينو 50 جرامًا بـ 150 قرشا، ورغيف فينو 35 جرامًا 100 قرش.

وكان قد كشف خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية أن التطبيق اليوم.

حيث أكد ان تسعيرة الخبز السياحي المخفضة الجديدة تبدأ التطبيق بداية من اليوم الأحد المقبل 21 أبريل 2024.

كما أوضج أن الرغيف وزن 80 جراما سيكون بسعر جنيه ونصف.

بينما رغيف وزن 45 جراما بسعر 75 قرشا، أما رغيف خبز وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا.

كما أكد سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن المخابز بداية من يوم الأحد ستكون مطالبة بتعليق لافتة تتضمن أسعار الخبز السياحي والوزن.

وكشف أن جميع فرن ستكون مطالب بوضع أرقام مديرية التموين التابع لها.

كما قال انه على المواطن في حالة وجود أي مخالفة، يقوم بالإبلاغ عن الفرن، متابعًا أسعار الدقيق انخفضت بنسبة 25%.