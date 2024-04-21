"التحقيقات": لا توجد شيهة جنائية حول وفاة كهربائي إثر سقوطه من علو

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة كهربائي اثر سقوطه من علو، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وتبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، حيث أن الوفاة حدثت اثر اختلال توازنه اثناء تنظيف الكاميرات اعلى جراج فسقط جثة هامدة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة كهربائي وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بتنظيف الكاميرات أعلى جراج اختل توازنه وسقط ليلفظ أنفاسه الأخيرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.