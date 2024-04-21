ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. السفير الروسي بعد تكريمه بمهرجان أسوان للمرأة: التكريم للاتحاد الأوروبي بأكمله

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، إن مهرجان أسوان للمرأة من الأحداث الهامة لدعمه للمرأة ولقضايا المرأة، موجهاً الشكر لكل القائمين على المهرجان، مشيراً أن تكريمه في المهرجان أمراً مميزا وهو ليس تكريماً لشخصه إنما التكريم للاتحاد الأوروبي بأكمله على مجهوده ودعمه للمرأة.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، افتتحت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برفقة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

يقام المهرجان خلال الفترة من 20 وحتى 25 أبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم، وتشارك الوزارة في المهرجان بعدد من الأفلام التنموية الخاصة ببرنامج وعى للتنمية المجتمعية، وكذلك معرض ديارنا الذي سيعرض عددا من المنتجات والمشغولات التراثية.

الدكتورة نيفين القباج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو