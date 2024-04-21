بالفيديو.. السفير الروسي بعد تكريمه بمهرجان أسوان للمرأة: التكريم للاتحاد الأوروبي بأكمله

قال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، إن مهرجان أسوان للمرأة من الأحداث الهامة لدعمه للمرأة ولقضايا المرأة، موجهاً الشكر لكل القائمين على المهرجان، مشيراً أن تكريمه في المهرجان أمراً مميزا وهو ليس تكريماً لشخصه إنما التكريم للاتحاد الأوروبي بأكمله على مجهوده ودعمه للمرأة.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، افتتحت الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برفقة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

يقام المهرجان خلال الفترة من 20 وحتى 25 أبريل 2024، بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم، وتشارك الوزارة في المهرجان بعدد من الأفلام التنموية الخاصة ببرنامج وعى للتنمية المجتمعية، وكذلك معرض ديارنا الذي سيعرض عددا من المنتجات والمشغولات التراثية.