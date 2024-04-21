قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيا بينهم جرحي بمخيم نور الشمس

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 50 فلسطينيا بينهم جرحى خلال عدوانها الذي استمر ثلاثة أيام بمخيم نور شمس بالضفة الغربية، حسيما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وعمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ198.

وشل الإضراب مناحي الحياة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»