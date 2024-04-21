بيطري القليوبية يخصص أرقاما للإبلاغ عن الكلاب للضالة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية تخصيص أرقام الخط الساخن لتلقي بلاغات شكاوى الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة في مختلف إدارات وأنحاء محافظة القليوبية.

وأشارت المديرية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استمرار حملات الحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصًا في المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع وإتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق حفاظًا علي أمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه تقرر تخصيص أرقام للخط الساخن يستطيع من خلال المواطنين التواصل تليفونيا في حالة الشكاوي من الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة كالتالي:

- مقر المديرية ببنها: 0133254241 - 0133265513

- إدارة مركز بنها وبندر بنها: 0133284493

- إدارة قليوب: 02421566 - 01285781788

- إدارة كفر شكر: 0132520071 - 01006777520

- إدارة طوخ: 0132460384- 01284318301

- إدارة القناطر الخيرية: 0242188849 - 01030505805

- إدارة شبرا الخيمة: 0248264954 - 01152527531

- إدارة شبين القناطر: 0132721017 - 01006595723

- إدارة الخانكة: 0224547410 - 01093300556

- إدارة قها: 01007763322 - 01200639922



أوضحت مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار حملات للحد من انتشار الكلاب الضالة والحيوانات خطرة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري وبمحيط المدارس وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع.