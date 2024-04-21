الرياض: المملكة أطلقت مبادرات دولية رائدة في مجال البيئة وتغير المناخ

كشف وكيل البيئة في وزارة البيئة والزراعة بالسعودية، أسامة فقيها، اليوم /الأحد/ عن أن المملكة أطلقت عدة مبادرات دولية في المجال البيئي.

وقال فقيها - في كلمته ضمن فعاليات منتدى المحميات الطبيعية "حمى" في الرياض - إن المملكة أطلقت مبادرات دولية وإقليمية رائدة، مثل المبادرات العالمية تحت مظلة مجموعة العشرين، للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الشعاب المرجانية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والمركز الإقليمي للتغير المناخي، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية ".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، محمد قربان أن المحميات الطبيعية أصبحت ضرورة ملحة لاستمرار الحياة، مشيرا إلى أن المحميات الطبيعية ليست فقط لحماية النظام البيئي أو أنواع محددة من الانقراض، ولكنها أصبحت ضرورة ملحة لاستمرار الحياة، الأمر الذي يتطلب موقفا عالميا موحدا وسريعا سبقت به المملكة العالم بإعلان حماية 30% من برها وبحرها بحلول عام 2030، كركيزة من مبادرات السعودية الخضراء، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن أن المحميات الطبيعية البرية شكلت 4.5% في عام 2017، وارتفعت إلى 18% من أراضي المملكة البرية.