بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية ببولندا

توجه الناخبون في بولندا اليوم /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في السابع من أبريل الجاري.

وذكر راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تغلق هذه الأبواب في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت ذاته.

وكان حزب القانون والعدالة قد حصل على 27ر34 % من أصوات الناخين، بينما جاء التحالف المدني الليبرالي في المركز الثاني بعد حصوله على 59ر30 % في الجولة الأولى من هذه الانتخابات.

واحتلت مجموعة "الطريق الثالث" - التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهي شريك صغير في الائتلاف الحكومي - المركز الثالث بنسبة 25ر14 %، بينما جاءت مجموعة الكونفدرالية اليمينية المتطرفة المعارضة في المركز الرابع بنسبة 23ر7 %.

وجاء حزب اليسار وهو عضو آخر في الائتلاف الحاكم في المركز الخامس، حيث حصل على 32ر6 %.