عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منافسة استثنائية بين ريال مدريد وبرشلونة.. لمن تبتسم الساحرة المستديرة؟!".

تظل مباراة الكلاسيكو بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة لها مذاق خاص، حتى مع وجود فارق كبير في النقاط بينهما؛ فالحلوى البيضاء لا تريد أن تؤكل من الكتالونيين لحسم لقب الليجا ملكيا.

الملكي يستضيف البلوجرانا في الجولة 32 من المسابقة، على ملعبه التاريخي سنتياجو برنابيو سعيا وراء التقدم خطوات للحصول على اللقب الثمين، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه الأزلي مع تبقي 7 مباريات على نهاية الدوري.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يملك أفضلية تاريخية على البرسا، إذ لعب الفريقان 178 مباراة بالدوري حقق الأبيض الفوز في 78 مباراة بينما خسر في 74 مناسبة وتعادلا في 35 لقاء، كما فاز الريال في آخر 7 مباريات بالدوري وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

