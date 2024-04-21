إرشادات وقائية لمواجهة تقلبات الطقس خلال فصل الربيع

حذر مركز التغير المناخي من التسارع الكبير والقوى في التغيرات الجوية لتسجيل درجات حرارة عالية على كافة الأنحاء ووجه باتباع الإرشادات الوقائية لتقلبات الطقس وتوخى الحذر للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

وكان قد حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز التغير المناخى فى تصريحات صحفية له من تعرض البلاد لموجة حارة شديدة الحرارة وتسجل درجات حرارة قياسية على كافة الأنحاء تتخطى 40 درجة مئوية على جنوب البلاد خلال ساعات الذروة.

وكانت قد أعلنت خرائط الطقس التابعة لـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح الخماسين التي يصاحبها تيارات رملية وترابية .

وكانت قد وجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح لمواجهة تقلبات الطقس خلال فصل الربيع منها توخي الحذرعند القيادة على المناطق الصحرواية وتهدئة السرعة والتوقف فورًا عند انعدام الرؤية وارتداء الكمامات في المنازل خاصة أصحاب الحساسية ومرضى الصدر والجيوب الأنفية ومرض العيون والتزام المنازل وتجنب الخروج إلى الشارع وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى المنازل.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية أما محافظات السواحل الشمالية 23 مئوية وتسجل على محافظات جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.