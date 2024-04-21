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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

34097 إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34،097 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76،980 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 48، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
 

وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الشهداء في قطاع غزة عدوان الاحتلال الإسرائيلي