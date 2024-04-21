محافظ الجيزة يجازى عددا من القيادات المحلية لتقصيرهم في حماية الأراضي الزراعية

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

جاء قرار محافظ الجيزة بناءا علي تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف علي سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية بعد رصد مخالفات بناء وتعديات علي الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها علي الفور.

وأصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية في اطار تكليفات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد، ضرورة المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.