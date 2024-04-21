كلاسيكو الأرض.. تشكيل هجومي متوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد

يحل فريق برشلونة، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضيفاً على غريمه التقليدي ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، وذلك على ملعب "سانتاجو بيرنابيو".



يقع فريق برشلونة فى وصافة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 70 نقطة، بأقل 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر لليجا برصيد 78 نقطة.



ومن المتوقع ان يدخل برشلونة اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوبارسي، أراوخو، وكوندي.

خط الوسط: كريستنسن، جوندوجان، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، لامين يامال، وليفاندوفسكي.



وكانت مواجهة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين، على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، انتهت بفوز الفريق الملكى بهدفين لهدف.



ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعدأقصائة من بطولة دورى ابطال اوروبا، على يد باريس سان جيرمان الفرنسى، فى ريمونتادا ستظل عالقة فى ازهان جماهير البارسا.



كما يأمل الإسبانى تشافى، المدير الفنى لفريق برشلونة، فى تحيق نتيجة ايجابية، والظفر بالثلاث نقاط، من أجل تقليل فارق النقاط مع الفريق الملكى.