نزوح 100 ألف شخص من الجنوب اللبناني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، وجود غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي الناقورة ومجدل زون بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني.

وتابع، أن هناك أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من الجنوب اللبناني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، لافتا إلى وجود أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة للغاية في الجنوب.

وأضاف مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك أكثر من 350 شخصا تضرروا جراء القصف والعدوان الاسرائيلي على الجنوب بجانب 1300 مصاب جراء هذه الأحداث، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الفادحة من مناطق زراعية ومنشآت صناعية بالجنوب اللبناني.

وأشار "سنجاب" إلى أن الدولة اللبنانية دفعت ثمنا باهظا على مدار الأشهر القليلة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني، وهناك أراء بين المؤيد للحل السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وترسيم الحدود بشكل كامل، وآراء أخرى تريد الرد على الهجوم بالهجوم.