العمل: ندوات توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة للتوعية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ، بمركز شباب البتانون ، بحضور عدد من أهالي المركز والقرى المجاورة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق مع جامعة المنوفية ، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بحضور النائبة الدكتورة شيرين عبدالعزيز، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع ، وايهاب حجازى رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ، وعلا الباز مدير التشغيل بالمنوفية ، وجرى تقديم محاضرة بعنوان "مصر بتناديك".

تناولت الندوة أهمية الحفاظ على أبناء الوطن الذي يفتح ذراعيه لكل أبنائه بفرص عمل حقيقية وفرص استثمار ذوي الطموح في كافه المجالات وتقديم الدعم لهم والوقوف بجانبهم ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى خدمة الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى كافة الملفات من التشغيل وتوفير فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص ، والتدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، والتفتيش الميداني على تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتقديم كافة سبل الدعم لهم من فرص عمل حقيقية ولائقة وكذلك دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وتكثيف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الشباب والمجتمع ، وأضاف مدير المديرية انه جرى خلال الندوة عرض فرص العمل المتاحة، وأبواب ومجالات ودراسات جدوى وتسهيلات كثيرة لتساعد الشباب وتساهم فى الحد من هذه الظاهرة، وكذلك تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال هجرتهم غير الشرعية ، بحضور عماد سعيد وكيل المديرية ، والتأكيد على بناء الجسور للتواصل لتوفير فرص العمل لتساهم فى خفض معدلات البطالة والحد من هذه الظاهرة.

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