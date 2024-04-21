كلاسيكو الأرض.. رودريجو وفينيسيوس يقودان التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة

يستضيف فريق ريال مدريد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، نظيره برشلونة، فى كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، وذلك على ملعب "سانتاجو بيرنابيو".

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى قبل الكلاسيكو برصيد 78 نقطة، بينما يدخل برشلونة اللقاء وهو فى الوصافة متأخرًا عنالفريق الملكى بـ 8 نقاط.

ومن المتوقع ان يعول أنشيلوتى على التشكيل الأتى لريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، وفينيسيوس جونيور.

وكانت مواجهة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين، على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ 11، انتهت بفوز الفريق الملكى بهدفين لهدف.

ويسعى الريال لتوسيع الفارق مع غريمه، للاقتراب أكثر من اللقب، فيما سيشعل فوز البارسا المنافسة بشدة في الرمق الأخير من الموسم، حيث سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط.

ويسعى أنشيلوتى المدير الفنى للريال، لأستغلال نشوة النصر والتأهل لنصف نهائى ابطال اوروبا، على حساب مانشستر سيتى الإنجليزى "حامل لقب الشامبيونز ليج".