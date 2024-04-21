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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بأطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ودراجة نارية مسروقة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهمت "2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، دراجة نارية “بدون لوحات، مُبلغ بسرقتها" واعترفا بحيازتهما للسلاحين الناريين بقصد الدفاع وأضاف أحدهما بإرتكابه واقعة سرقة الدراجة النارية المضبوطة بدائرة مركز شرطة بنى سويف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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