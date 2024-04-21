وزير البترول: مشروع مشتقات الميثانول في مصر نموذج للتكامل بين قطاعات النفط والاستثمار والقطاع الخاص

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط، مؤكدًا أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيضيف قيمة مضافة لصناعة البتروكيماويات المصرية في إطار خطة الإحلال والتجديد حتى عام 2040.



وخلال زيارة موقع العمل بشركة السويس لمشتقات الميثانول، قدم المهندس هشام سليم، العضو المنتدب للشركة، عرضًا تقديميًا أشار فيه إلى أنه في إطار تحقيق أهداف الخطة القومية للبتروكيماويات المحدثة لإنشاء كيان جديد متخصص في صناعة البتروكيماويات، فإن مشروع مشتقات الميثانول الذي تنفذه شركة السويس لمشتقات الميثانول حاليًا هو أحد المشروعات التي تعمل عليها الدولة في مجال إنتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والذي يقوم به قطاع البترول وقطاع الاستثمار ويعد المشروع نموذجًا يحتذى به من حيث التكامل بين الشركات التي تمثل قطاع البترول والقطاع الاستثماري والقطاع الخاص، حيث جاء هيكل المساهمين في المشروع على النحو التالي

الشركة المصرية القابضة للبترول 46%، بنك الاستثمار القومي 26%، شركة مصر للتأمين 6%، شركة مصر لتأمينات الحياة 4%، البنك الأهلي المصري 3%، بنك ناصر الاجتماعي 3%، الاكتتاب العام 12 %.

ويشمل المشروع ما يقرب من 45،000 طن/ساعة من الميثانول الذي تنتجه شركة ميثانكس مصر، و48،000 طن/ساعة من اليوريا التي تنتجها شركة موبكو، والصودا الكاوية التي تنتجها شركة البتروكيماويات المصرية، وحامض الكبريتيك المنتج في السوق المحلي، والطلب المحلي على ويهدف المصنع إلى إنتاج مشتقات الفورمالدهايد على أساس النفثالين المستورد لتلبية جزء من الطلب المحلي وتصدير الفائض.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجاري إنشاؤه 140،000 طن سنويًا، وهو قادر على إنتاج 21،000 طن سنويًا من مركزات اليوريا فورمالدهايد السائلة بنسبة 85% المستخدمة كعامل مضاد للخلط في أسمدة اليوريا؛ و66،000 طن سنويًا من راتنج اليوريا فورمالدهايد السائل المستخدم كمواد لاصقة وغراء في صناعات الأثاث والألواح الخشبية والألواح الخشبية والألواح الخشبية MDF؛ و66،000 طن سنويًا من النفثالين فورمالدهايد المستخدم في تحسين خواص الخرسانة 53،000 طن سنويًا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قدرة على إنتاج 42،000 طن سنويًا من راتنج اليوريا فورمالدهايد الخاص الذي يستخدم كمادة لاصقة في تطبيقات العزل والصوف الصخري، وكمادة لاصقة ذات متانة عالية ومقاومة للظروف البيئية الخارجية في تصنيع ألواح MDF.

يقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع على أرض الشركة المصرية القابضة للصناعات الكيماوية بميناء دمياط، باستثمارات تبلغ حوالي 120 مليون دولار أمريكي. ونجحت الشركة في رسملة المشروع بالكامل، وبالتالي فإن الشركة نجحت في رسملة المشروع بالكامل، وبالتالي فإن التكاليف الاستثمارية للمشروع كاملة.



خلال عام 2023، تمكنت الشركة من تحقيق وفورات بقيمة 650 مليون جنيه مصري تقريبًا، على الرغم من تدهور المناخ الاقتصادي وزيادة أسعار بعض المواد الخام (مثل الحديد) بأكثر من سبعة أضعاف مقارنة بعام 2020، بالإضافة إلى الزيادات المفرطة في التكاليف اللوجستية مثل الشحن والتفريغ والتأمين على المعدات، وارتفاع تكاليف التمويل بشكل كبير، تمكنت الشركة من الحفاظ على التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع عند 120 مليون دولار أمريكي دون زيادة التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع. ويرجع ذلك إلى جهود الشركة في هندسة قيمة المشروع والمفاوضات الناجحة مع المقاول وأصحاب المصلحة والبنوك الممولة للمشروع.

وقد تم توقيع العقد العام مع شركة صن مصر الرائدة في التحالف الذي يضم شركة صن مصر وشركة وادي النيل للمقاولات. وتعاقدت الشركة مع شركة جونسون ماثي السويدية (أكبر شركة لتكنولوجيا إنتاج الفورمالدهايد في العالم) لتوفير التكنولوجيا وتنفيذ التصميم الهندسي وتوريد وحدة الفورمالدهايد واليوريا والفورمالدهايد بالكامل، بينما تعاقدت شركة صن-إيسل أيضًا مع شركة محلية متخصصة لتوريد ما تبقى من التصميم الهندسي للأجزاء المتبقية من المصنع، وبذلك نجحت الشركة في التغلب على جميع التحديات ذات الصلة.



وأوضح العرض التقديمي أن إنتاج وحدة الفورمالدهايد واليوريا والفورمالدهايد بالكامل قد اكتمل بنسبة 85% قبل شهرين من تاريخ الانتهاء، وأن هذه الوحدة بالإضافة إلى كونها الركيزة الأساسية لوحدة الإنتاج، تمثل حوالي 30% من إجمالي معدات المشروع، والتي يتم تجهيز شحنها للتركيب في موقع المشروع في دمياط، وأنه قد تم إصدار أوامر الشراء لمعظم معدات المشروع سواء في ورشة شركة صان مصر بالسويس، وورشة شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، وورش العديد من الشركات الخاصة. ولوحظ أنه قد تم تصنيع غالبية الخزانات وبدأ العمل في الخزانات الأكبر حجمًا وتم الانتهاء منها في الموقع.

ويعد المشروع نموذجًا متكاملًا لشركات البتروكيماويات (إيكوم، وأبو قير للأسمدة، وأبو قير للأسمدة، وتكنولوجيا الأخشاب، والبيوإيثانول، والبتروكيماويات المصرية، وموبكو، وميثانكس مصر)، حيث تتولى شركة إنبي الاستشاري، وشركة سان مصر هي قائد تحالف المقاول العام وشركة بتروجيت هي الشركة المصنعة المحلية.



شارك في الزيارة المهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية للإدارة المركزية بمكتب الوزير، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة بالإدارة الفنية، والمهندس إبراهيم صلينج رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة سان مصر حضر الاجتماع المهندس خالد إبراهيم.