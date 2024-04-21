30 دولة تشارك في البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون بالغردقة

تشهد منافسات البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامة حالياً بمدينة الغردقة مشاركة 550 لاعب ولاعبة من 30 دولة مختلفة.

ونجح لاعبي منتخب مصر رجال وسيدات المنافسة على صدارة البطولة ووضح من اللحظات الأول لانطلاق البطولتين مدى اصرار لاعبي مصر على التتويج بأكبر عدد من الميداليات.

وكان اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للترايثلون قد قر تعيين الدكتور نصر الدين عزام مستشاراً قانونياً للاتحادين العربي والأفريقي للترايثلون.

وجاء قرار الاستعانة بنصر عزام للاستفادة بخبراته القانونية للاتحادين العربي والافريقي للترايثلون.

جاء ذلك على هامش إنعقاد الجمعية العمومية للاتحادين العربي والافريقي بمدينة الغردقة.

يذكر أن اللواء أحمد ناصر، فاز برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع خلال عمومية الاتحاد العربي للترايثلون التى أقيمت أمس بمدينة الغردقة.

وفاز بمنصب النائب الأول الدكتور طارق الخياط من الأردن واللواء عبدالملك جاني بمنصب النائب الثاني من الإمارات وفاز بختيار رسول من العراق بمنصب النائب الثالث وفاز المشير ياسر عثمان من السودان بمنصب النائب الرابع

وفي العضوية فاز كلا من:

علي مقبل من السعودية ومحمد ابو طير من فلسطين وعلي مبروك من ليبيا وراشد الكنداري من الكويت ودانا شباط من سوريا والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز بالأمس برئاسة الاتحاد الافريقي للترايثلون ويتولي حالياً منصب رئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد الاتحاد الأفريقية ورئيس الاوكسا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أيضا.