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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه عقب استدراج قائدها في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد بقيام شخصين بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح وذلك عقب استدراج قائدها عبر أحد التطبيقات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة "تم ضبطه"، وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

واتخدت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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