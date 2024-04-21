الصحة الفلسطينية: 5 مجازر جديدة ترفع حصيلة الضحايا في غزة إلى 34097 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34097 شهيدا و76980 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقا لقناة القاهرة الاخبارية.

كما كشفت الصحة الفلسطينية عن مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن "الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 48 شهيدًا، و79 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، وسط إصرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية وحرب تجويع وقتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فيما عجزت المنظمات الأممية ومجلس الأمن عن وقف هذه الحرب بسبب الحماية الأمريكية لدولة الاحتلال عبر آلية "الفيتو ـ حق النقض" التي منعت بها 3 محاولات لوقف الحرب على غزة.