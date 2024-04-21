الشهود في وفاه البلوجر روكا: سيارتها اصطدمت بسور حديدي

كلفت نيابة النزهة، الإدارة العامة للمرور بإعادة تركيب السور الحديدي في كوبري الحرفيين الذي شهد حادث التيك توكر إسراء روكا.



وقامت ادارة المرور بتثبيت الصدادت بشكل مؤقت لحين تثبيت الأجزاء المعدنية من الكوبري، لمنع سقوط سيارات أخرى.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الشهود في مصرع البلوجر روكا، وقالوا إنهم فوجئوا بسقوط السيارة من أعلي الكوبري ،وأنها توفت في الحال لأنها اصطدمت بالسور الحديدي ، وسقطت من ارتفاع عالي بين كوبري، واخر من الجهة الأخري.

وسقطت سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة مما تسبب فى وفاة بلوجر .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من اعلى كوبرى الحرفيين بدائرةقسم شرطةالنزهة وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة شهرتها "روكا" وتوفيت فى الحال،ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة