إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم نور شمس في طولكرم

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هناك إضرابا شاملا بمختلف مدن الضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم نور شمس في طولكرم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه جرت عمليات اقتحام بمختلف مناطق الضفة الغربية بمنتصف الليل وفجر اليوم، ولكن لم تتحدث هيئة شؤون الأسرى عن إحصائية كاملة عن عدد الفلسطنيين الذين تم اعتقالهم منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم، ولكن أعداد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة بلغ عدد المعتقلين 8340 فلسطينيا جرى اعتقالهم منذ طوفان الأقصى.

وتابعت أن ارتقى شهيدان لينضما إلى الشهداء الذين ارتقوا سواء في مخيم نور شمس والخليل وغيرها، وهما موسى جبارين ومحمد جبارين ولم تتجاوز أعمارهما 20 عاما فيما تستنفر قوات الاحتلال في هذه المنطقة.