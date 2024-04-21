إدارة الإرشاد بـ«زراعة الشرقية» تستعرض الطرق الحديثة المتبعة في زراعة القمح

أكد أشرف الدمرداش، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالشرقية، على أنّ محصول القمح هو من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يتم زراعتها في محافظة الشرقية، لافتا إلى أن جملة المساحة المزروعة هي 394 ألف و 146 فدان حتى الآن على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

الخريطة الصنفية التي حددها مركز البحوث الزراعية

وأضاف خلال تصريحات في تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ مديرية الزراعة تتبع الخريطة الصنفية التي يتم تحديدها من مركز البحوث الزراعية وفقًا للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنّ أهم الأصناف التي تُزرع في الشرقية، مصر 4 ومصر 3 وجيزة 171 وسدس 14 .

زراعة الصنف على أساس التربة

وتابع: «بنختار زراعة الصنف على أساس التربة وعلى أساس سلوك المزارع، وفي عوامل إنتاج تتركز على عدة أشياء، وهو أن طريقة الزراعة على مصاطب توفر من 25 إلى 30% من التقاوي والكيماوي والأسمدة والمياه، وعلى سبيل المثال، فدان القمح يتزرع بـ45 كيلو بطريقة المصاطب، أما بالطرق العادية بيتزرع بــ60 كيلو».

وأردف: «نتجه للزراعة بالطرق الحديثة لتوفير التقاوي وزيادة الإنتاجية لأن الالتزام بحزمة التوصيات التي اطلقتها وزارة الزراعة، العائد هيكون على المُزارع وأحنا عايزين نحسن من الدخل لتقليل فاتورة الاستيراد».

