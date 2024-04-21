فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينقذ شابا تعرض لطعنه نافذه في القلب

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي الجديد استقبل الشاب "أ. ح" في العقد الثاني من العمر، بإحدي قري مركز سوهاج، مصاباً بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، فتم تشكيل فريق التدخل الجراحي بشكل عاجل، وإجراء الفحوصات الأولية اللازمة، نقل علي إثرها الي غرفة العمليات، وبعد تضافر جميع الجهود نجح الفريق المعالج في إنقاذ حياته بعد مرور ٥ ساعات من قدومه إلي المستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن الإشاعات والتحاليل التي أجريت للمصاب بشكل عاجل، كشفت عن وجود جرح نافذ بالقلب في جدار الصدر الأمامي من الناحية اليسري وقطع في شريان الثدي الأيسر، و قد متابعة الحالة بدقة من خلال المختصين بقسم جراحة القلب والصدر، والسيطرة علي الجرح وربط شريان الثدي الايسر، ونقل المصاب الي العناية المركزة بحالة صحية مستقرة وتحت الملاحظة، مثنياً علي الدور الذي يقوم به قسم الطوارئ والاستقبال في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

من جهته قال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد أن المصاب وصل الي قسم الاستقبال والطوارئ فتم إجراء الكشف الطبي الأولي وعمل فحوصات سريعة إكلينيكية وتركيب محاليل، نقل بعدها لقسم الأشعة المقطعية، وإجراء "ايكو" علي القلب أسفرت عن استكشاف جرح نافذ بالقلب وقطع في شريان الثدي الأيسر للصدر.

وأوضح الدكتور خالد عبدالعال رئيس قسم جراحة القلب والصدر ، انه تم إجراء استكشاف للصدر من الناحية اليسري بواسطة فريق قسم جراحة القلب والصدر، فتم ربط الجرح النافذ وربط شريان الثدي الأيسر، ورفع ضغط المريض عن طريق الأدوية ونقل الدم السريع له، الأمر الذي ادي الي تحسن حالته، بعدها تم نقله الي العناية المركزة، وهو تحت جهاز التنفس الصناعي بعد مرور ما يزيد عن 5 ساعات، وجاري نقل المريض من العناية المركزة الي غرفة عادية بعد تحسن حالته.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المعالج ضم كلاً من الدكتور أيمن عبد الغفار ، والدكتور محسن صابر ، والدكتور زياد عصام، والأطباء المقيمين بقسم الصدر وأطباء التخدير المتواجدين بالمستشفي الجديد.