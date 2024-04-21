الشيخ أحمد عبد الله الصباح نائبا لأمير الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نائبا للأمير طوال فترات غيابه عن البلاد.

ونص الأمر الأميري على أن يكون الشيخ أحمد عبد الله، نائبا لأمير الكويت خلال فترة غيابه، وأن يستمر ذلك إلى أن يتم تعيين ولي جديد للعهد.



وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

واستقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم، الشيخ أحمد العبدالله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالديوان الأميري.