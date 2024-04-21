لا شبهة جنائية في وفاة عامل سقط عليه سقف شقة بالهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة في وفاة عامل داخل شقته بدائرة القسم، أن المتوفي أثناء قيامه بالتكسير لعمل توسعات بالشقة سقط عليه سقف معلق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع عامل داخل شقته بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل بعمل توسعات والتكسير في الشقة سقط عليه سقف معلق مما تسبب في وفاته وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.