اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاحد، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى .

يُذكر ان المتهم قد إعترف بحيازه مبلغ مالي بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى، وانه رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.