دراسة حديثة تكشف تأثير النظام الغذائي على طبيعة النسل

كشفت دراسة حديثة عن علاقة تناول نظام غذائي جيد وتأثيره على تحديد طبيعة النسل وأن توازن المكونات الغذائية للجسم تؤثر على مستوى السلوك الشبيه بالقلق لدى الأبناء من جيل الى اخر عبر الحيوانات المنوية للأب .

وقدمت الدراسة إرشادات غذائية لآباء المستقبل بهدف تقليل خطر الإصابة بالأمراض الأيضية واضطرابات المزاج في الجيل القادم فإن الآباء قادرون على التأثير في صحة أطفالهم من خلال نظامهم الغذائي وأن الإفراط أو نقص التغذية يؤثر في عملية التمثيل الغذائي وسلوك ذريتها فضلا عن خطر الإصابة بالسرطان .

حيث قام الباحثون فى مركز تشارلز بيركنز التابع لجامعة سيدني بأستراليا بإطعام الفئران الذكور واحدة من عشر وجبات غذائية تختلف في نسب البروتين والدهون والكربوهيدرات ثم سمحوا لها بالتزاوج مع الإناث التي تمت تربيتها على نظام غذائي قياسي ثم تمت دراسة سلوك وفسيولوجيا الجراء الناتجة واكتشف الباحثون أن الفئران الذكورالتي تغذت على وجبات منخفضة البروتين والكربوهيدرات كانت أكثر عرضة لإنجاب ذرية ذكور كما ان ذكور الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون كانت أكثر عرضة لإنجاب بنات .

ويقول البروفيسور رومان باريس من جامعة كوبنهاغن وجامعة كوت دازور في نيس تظهر دراستنا أن نوع النظام الغذائي الذي يتم تناوله قبل الحمل يمكن أن يبرمج خصائص محددة للجيل القادم .

كما اوضح البروفيسور ستيفن سيمبسون الباحث والمدير الأكاديمي لمركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني من غير العادي أنه من خلال معايرة خليط من البروتين والدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي للأب يمكننا التأثير على سمات محددة لصحة وسلوك أبنائه وبناته وهناك بعض العوامل البيولوجية المهمة التي تلعب دورا هنا وأن الأمر لا يتعلق فقط بتناول الكثير أو القليل جدا ولكن أيضا تكوين النظام الغذائي الذي يمكن أن يكون له تأثير على الأطفال في المستقبل.