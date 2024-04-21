المشروع القومي للصوامع أداة مصر للحفاظ على أمنها الغذائي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تحافظ على أمنها الغذائي.. من خلال المشروع القومي للصوامع".

الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالمشروع القومي للصوامع الذي يمثل سلة غذاء المصريين ويستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في وقت كانت تُهدر فيه كميات لا حصر لها بسبب سوء التخزين.

وقبل عام 2014، كان القمح الذي يستخدم في إنتاج العيش المدعم يُهدر منه كميات كبيرة بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة التي تتعرض للأمطار والقوارض.

ولكن، بفضل توجيهات القيادة السياسية دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعا قوميا لتحسين الوضع من خلال توسيع إنشاء صوامع حديثة تعمل بتقنيات متطورة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، كما طورت الشون الترابية وحولتها إلى شون حديثة ما أدى إلى الحفاظ على كميات كبيرة من القمح التي كانت تهدر في السابق.

