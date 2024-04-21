تحرك برلماني بعد سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ما شهدته إحدى مناطق شبرا الخيمة من جريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لقيم المجتمع، بعد قيام بعض الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية والمسجلين خطر بخطف أحد الأشخاص من ساكني المنطقة، مستغلين ضعفه وقلة حيلته ومتجردين من ضمائرهم وضاربين بالقيم الإنسانية عرض الحائط.

وقال "أمين"، إن هؤلاء الأشخاص قاموا وللأسف الشديد بسرقة أعضائه البشرية وارتكبوا جريمتهم البشعة والشنعاء كرهًا عنه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بأحد العقارات بالمنطقة، غير عابئين بأي أعراف أو قوانين، قاصدين من جريمتهم التي يندى لها الجبين الإتجار بأعضائه البشرية في واقعة هزت الرأي العام بنطاق دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشدد النائب، على ضرورة التدخل الفوري والعاجل من الحكومة، لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة والبشعة والمخالفة لكل القوانين، والتي تمثل تهديداً صارخاً للأمن والسلم المجتمعي.