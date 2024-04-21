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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة فتاة سقطت من علو أثناء عمل حركات استعراضية داخل سيرك بأكتوبر

تعبيرية
تعبيرية
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أصيبت فتاة تعمل مؤدية جمباز إثر اختلال توازنها وسقوطها من ارتفاع 4 متر أثناء تنفيذها حركات استعراضية داخل سيرك بمدينة  6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط فتاة داخل سيرك بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مؤدية جمباز بعمل حركات اسنعراضية على ارتفاع 4 متر اختل توازنها وسقطت مصابه جري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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