إصابة فتاة سقطت من علو أثناء عمل حركات استعراضية داخل سيرك بأكتوبر

أصيبت فتاة تعمل مؤدية جمباز إثر اختلال توازنها وسقوطها من ارتفاع 4 متر أثناء تنفيذها حركات استعراضية داخل سيرك بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط فتاة داخل سيرك بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مؤدية جمباز بعمل حركات اسنعراضية على ارتفاع 4 متر اختل توازنها وسقطت مصابه جري نقلها إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.