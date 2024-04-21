الحالة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة في رمسيس وصلاح سالم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 21 إبريل 2024.

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول لتقاطع كوبري أكتوبر، وهناك سنجد كثافات مرورية، ولكن، بعد تقاطع الكوبري سنجد أن الكثافة بدأت تقل بشكل تدريجي ولا تختفي.

وستبدأ الكثافة تختفي عند محطة مترو الاستاد، ويشهد شارع الموسكي سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة.

وبالنسبة إلى شارع رمسيس في اتجاه العباسية، فإنه يشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، والكثافة تبدأ من ميدان رمسيس وصولا إلى العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في منطقة مصر الجديدة.

