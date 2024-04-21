وزير المالية السعودي: العالم يواجه الكثير من التحديات التي تتطلب اليقظة لتدارك تبعاتها

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبداللّه الجدعان، وجود العديد من التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والتي تتطلب اليقظة لتدارك تبعاتها على الاقتصاد العالمي.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن وزير المالية السعودي ترأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن.

وقال الوزير السعودي "إن الحرب في أوكرانيا والأزمة في قطاع غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر كلها أمور لها تداعيات على الاقتصاد العالمي".. موضحا في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام.