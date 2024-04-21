الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة اليوم ستنخفض عن الأمس من 2 درجة إلى 3 درجات، وستبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة، ولكن غدا سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : نتحدث عن انخفاض طفيف في قيم الحرارة، ولكن في فترة النهار سنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سطوع أشعة الشمس سيجعل الطقس في النهار ربيعي حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والمناطق الساحلية تكون أقل في قيم الحرارة من القاهرة الكبرى وبالتالي، فإن الأجواء فيها ستكون ربيعية دافئة نهارا".

