"الدفاع اليابانية" تعلن انتشال الصندوقين الأسودين عقب حادث تحطم مروحيتين

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /الأحد/ انتشال الصندوقين الأسودين عقب حادث تحطم طائرتي هليكوبتر تابعتين لقوات الدفاع الذاتي قبل ساعات.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أنه تم العثور على الصندوقين على مقربة من المنطقة التي شهدت الحادث، مشيرة إلى أنه ربما يكون التصادم بين المروحيتين قد وقع في الجو.

وأضافت الوزارة أن عمليات البحث عن الأشخاص السبعة المفقودين في أعقاب الحادث مازالت جارية.. موضحة أن سيتم تحليل البيانات من مسجلات الصوت التي عثر عليها.

وانقطع الاتصال بالمروحيتين في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما كانتا على بعد حوالي 270 كيلو مترا شرق جزيرة "توريشيما" في المحيط الهادئ.