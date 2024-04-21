بن غفير يحذر أمريكا من فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” المتطرفة

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة سيكون "خطًا أحمر".

ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "العقوبات ضد جنودنا خط أحمرو يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".

بدوره، الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت قال إن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا خاطئ من الأساس وسنعمل على منع القرار، وأضاف “أي شكاوى ينبغي أن توجه للقادة السياسيين والعسكريين وليس للضباط والجنود”.

من جهته، قائد كتيبة نيتسح يهودا قال ردا على العقوبات الأمريكية المرتقبة “أخلاق جيشنا أعظم من الجيش الأمريكي” بحسب ما نقلت عنه صحيفة معاريف العبرية.

ولم يختلف موقف زعيم المعارضة الإسرائيلية “لابيد” الذي اعتبر أن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتسح يهودا خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة “نيتساح يهودا” في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

وتُعتبر وحدة “نيتساح يهودا” هدفًا للشبان المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين لم يُقبلوا في وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.