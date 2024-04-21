الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا ببناء قدراتها العسكرية

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن الدولة العراقية تولي اهتماما كبيرا بتطوير قدرات المؤسسة العسكرية بأحدث الأسلحة والذخيرة.

وقال رسول ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم /الأحد/ ـ إن انطلاق معرض بغداد الدولي للأمن والدفاع يمثل رسالة مهمة تفيد بأننا نتجه لبناء قدراتنا العسكرية على أعلى مستوى من التكنولوجيا وبأحدث المعدات والأسلحة.

وشارك في معرض بغداد الدولي للأمن والدفاع، الذي انطلقت فعالياته أمس /السبت/، 18 دولة عربية وأجنبية و112 شركة محلية وعالمية.

من ناحية أخرى.. أكد قائد القوات الحدودية العراقية الفريق محمد سكر السعيدي، أن القوات العراقية تمكنت من تأمين الحدود المشتركة مع الجانب السوري بشكل كامل لمنع أي عمليات تسلل للإرهابيين أو عصابات التهريب.

وقال السعيدي ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم /الأحد/ ـ "إن القوات العراقية اتخذت إجراءات للسيطرة وضبط حدودنا مع سوريا، ومنها نشر الأكمنة الأمنية والكاميرات الحرارية لتغطي المنطقة بأكملها، فضلا عن تعزيز القوات في تلك المنطقة".

وأضاف القائد العراقي أن هذه الإجراءات الأمنية تؤمن جزءا من الداخل السوري والعمق العراقي؛ مما ساهم في تحقيق نسبة مثالية من ضبط الحدود بين البلدين.