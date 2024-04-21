الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 80%‏ من الأمراض الوراثية لا يمكن اكتشافها أثناء الاستعداد للزواج

نوهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على خطورة زواج الأقارب وما يبتعه من أمراض وراثية على الأجيال الجديدة من الأبناء، وجاء ذلك خلال ضمن، فعاليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس وثيقة توعوية جديدة خاصة بمخاطر زواج الأقارب، والمبادرة المعبرة عنها والتي تحمل شعار "كمل الزغروطة - خلي الفرحة تكمل"، وذلك من خلال المكتب البابوي للمشروعات.



وشهد إطلاق الوثيقة ممثلو شركاء المبادرة وهم وزارات الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضر حفل إطلاق الوثيقة، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، وعدد من المسئولين، والسفراء رجال الأعمال والشخصيات العامة.



وتهدف تلك المبادرة إلى تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، من خلال تجنب زواج الأقارب، مما يسهم في حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلاً، لذا رفعت المبادرة شعار: "صحة الأسرة المصرية = صحة المجتمع".



نص الوثيقة

وجاء نص الوثيقة كالآتي: الأسرة هي أهم لبنة في بناء المجتمع البشري ويمكننا رؤية أهمية الأسرة من خلال الكتاب المقدس في الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى النبي. يأتي الحفاظ على سلامة الأسرة من الاهتمام بالجسد الذى وهبه الله للإنسان. كما يقول الكتاب: أيها الحَبيبٌ، أود أن تَكُونَ مُوَفقا في كل أَمْرٍ وَأنْ تكونَ صحَتكَ البدنية قَويّة وَمُعَافَاةَ كصحَتكَ الرُوحيّة.



وتدعم الكنيسة آلقبطيًة الأرثوذكسية تنمية الأسّرة المصرية كي تَصبح أسّرة كاملة صحية خالية من الأمراض الوراثية الناجّة عن زواج الأقارب. لذلك تقوم برفع وعي المقبلين على الزواج من الشباب والشابات إِيمِانّا بحقهم في تكوين أسرة كاملة, حيث تبرز لهم خطورة زواج الأقارب الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بالاضطرابات الوراثية ما يؤكد أهمية التخطيط الدقيق للأسرة إذا كان الزوجان يرغبان في ولادة طفل سليم.



ويُعتبر زواج الأقارب ظاهرة شائعة جدًا في مصر الكلها تسبب العديد من الأمراض والمخاطر للأبناء. تزداد احتمالية ظهور الأمراض النادرة لدى الأطفال من آباء وأمهات أقارب. كما تختلف خطورة الإصابة بالأمراض باختلاف درجة القرابة. حيث تنتقل بعض الأمراض من الوالدين إلى الطفل إذا كان كلا الوالدين حاملين لنفسس الجين. بينم تنتقل أمراض أخرى فقط إذا كان أحد الوالدين حاملا لنفس الجين، من الشق العضوي من خلال الدراسات التي أجريت على حالات زواج الأقارب: قد تبين أنه يزيد من نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية مثل: أنيميا البحرالأبيضّ المتوسط. وضمور العضلات الشوكي والصمم وغيرها من الأمراض العضوية.



أيضّا من الشق النفسي. تعتبر الأمراض النفسية من أكثر الأمراض ارتباطا بالبعد الوراثي والجيني في العائلة. فمرضى الاكتئاب والفصام والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية يزيد احتمال حدوثها بقوة في الأبناء في وجود أب أو أم يعانيان من مثل هذه الأمراضي، لذلك فزواج الأقارب يضاعف ليس فقط نسب حدوث الأمراض النفسية في الأبناء ولكن أيضًا في حدة هذه الأمراض واستجابتها للعلاج.

علماء الوراثة

ثبت أن 80%‏ من الأمراض الوراثية لا يمكن اكتشافها أثناء الاستعداد للزواج لكثرتها، ولذلك ينصح علماء الوراثة بتجنب زواج الأقارب؛ لمنع حدوث أمراض وراثية لدى الأطفال ما قد يّحول حياة الأسرة إلى جحيم. والتي تمثل أيضا عبئا اقتصاديًا لأن أغلبها أمراض مزمنة ومن بينها الأمراض التي لا يمكن علاجها. لذا تقدم الكنيسة خدمات متكاملة لرفع الوعي المجتمي للمقبلين على الزواج للمقبلين على الزواج: نظرًا لانتشار المفاهيم والعادات الخاطئة في المجتمعات البسيطة والمهمشة بهدف تنويه الأسرة المصرية إيمانّا من أن صحة المجتمع ناتجة من صحة الأسرة.

توعية شاملة

وتضمن برنامج الحفل كلمة لبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، أشارت خلالها إلى المحاور التي يعمل فيها المكتب البابوي منذ إنشائه عام ٢٠١٣ وهي التعليم، الصحة، وتمكين المرأة، والمبادرات التي أطلقها المكتب لتوعية المجتمع بالموضوعات المختلفة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلمين تسجيليين رصدا الملامح الرئيسية لمخاطر زواج الأقارب، ومحاضرتين عن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، والأمراض النفسية الناتجة عن هذا النوع من الزواج، إلى جانب عرض رؤية مبادرة "كمل الزغروطة" والخطة التنفيذية لها، قدمتها الدكتورة نيفين الوحش مستشار المكتب البابوي للمشروعات للمبادرات والتوعية، ثم وَقَّعَ شركاء المبادرة اتفاقية تعاون لتنفيذ المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وألقى قداسة البابا كلمة رحب في مستهلها بالحضور مقدمًا الشكر لكل من ساهم ودعم المبادرة المكتب البابوي للمشروعات، وشركائه، ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن للكنيسة دورين، أولهما هو الدور الروحي الذي نسعى من خلاله لخدمة أبناء الكنيسة لكي يكون لهم نصيب في السماء. وهو الدور الأساسي للكنيسة.

وثانيهما: الدور الاجتماعي، فالكنيسة تأسست في القرن الأول الميلادي، ومن وقتها فهي لم تتوقف عن خدمة المجتمع، حيث صارت تخدم الإنسان وكل إنسان.

وأثنى قداسته على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سلامة المجتمع وأفراده من خلال العديد من الأعمال والمبادرات الرئاسية، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة.

وأكد أن الكنيسة في سياق المسئولية الاجتماعية تهتم بالتعليم من خلال إنشاء المدارس، وبالصحة، حيث تنشئ المستشفيات في مصر وفي أفريقيا باسم مصر، وتعتني كذلك بالإغاثة في وقت الأزمات الطارئة.وأشار قداسة البابا إلى الإحصائية التي تكشف عن رقم خطير وهو أنه يوجد عشرة آلاف مرض يسببه زواج الأقارب، وهو أمر مؤلم.

وروى واقعة حدثت حينما تبنت الكنيسة موضوع زراعة قوقعة الأذن لبعض الحالات (٢٣ حالة) واكتشفت وقتها أن جميع هذه الحالات أبناء لأزواج أقارب.

واختتم بدعوة جميع المتواجدين إلى التعاون معًا لمواجهة هذه المشكلة والتوعية بها.

في نهاية الحفل كرم قداسة البابا عددًا من النماذج الناجحة للتمكين الاقتصادي، وبعض الداعمين للمبادرة.





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