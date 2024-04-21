الرئيس البولندي يشيد بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لأوكرانيا

أشاد الرئيس البولندي أندريه دودا، بموافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

وكتب دودا - في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم /الأحد/ - أن "موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات هو قرار حاسم سيساعد في وقف العدوان الروسي. إنه تأكيد واضح على الريادة الأمريكية بين جميع دول العالم الحر".

وأعرب عن امتنانه لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، متمنيا ألَّا تكون هذه المساعدة "متأخرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على قانون تمرير حزمة المخصصات الأمنية لأوكرانيا بأغلبية 311 صوتا مقابل 112 صوتا.

وتتضمن الحزمة البالغة 95 مليار دولار 61 مليار دولار لأوكرانيا والشركاء الإقليميين في المنطقة.