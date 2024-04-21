واشنطن بوست: أسطول المساعدات لغزة يسعى لتحدي الحصار الإسرائيلي وتوصيل المساعدات للفلسطينيين

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أسطولا من السفن المتجهة إلى قطاع غزة يستعد للإبحار من تركيا في الأيام المقبلة - وفقا للقائمين عليه - في مهمة تهدف إلى اختراق الحصار البحري الإسرائيلي وتسليط الضوء على نقص المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ - إن المنظمين - الذين اجتمعوا تحت راية تحالف أسطول الحرية - يشاركون في مهام مماثلة لسنوات، وهو الجهد الذي حظي باهتمام عالمي في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية على أسطول، كان يضم السفينة التركية /مافي مرمرة/ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

غير أن الطريق الذي يسلكه الأسطول عبر البحر المتوسط، اكتسب أهمية جديدة خلال الصراع الحالي، إذ تتجه الحكومات ومنظمات الإغاثة على حد سواء إلى توصيل المساعدات عن طريق البحر للتحايل على عرقلة إسرائيل المستمرة لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البر.

وأضافت الصحيفة أن مهمة الأسطول الأخيرة - والتي ستشمل سفينة شحن تحمل على متنها أكثر من 5000 طن من المساعدات - تأتي في وقت يتراجع فيه الاهتمام العالمي بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتحوله إلى الاهتمام بالصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.. ودفعت الحساسيات التركية الواضحة بشأن السماح للسفن بالمغادرة، المنظمين إلى توخي الحذر والحيطة بشأن الموعد المحدد للرحلة التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

من جانبها قالت آن رايت - وهي إحدى منظمي الأسطول، في مقابلة هاتفية من إسطنبول الأسبوع الماضي، حيث كان يتجمع النشطاء الذين يخططون للانضمام إلى القافلة البحرية - إن الديناميكيات الإقليمية كانت "صعبة"، مشيرة إلى أن "السفن جاهزة".

وفي مؤتمر صحفي أقيم أمس الأول /الجمعة/ على متن إحدى السفن، قالت هويدا عراف - وهي محامية حقوق الإنسان الفلسطينية - الأمريكية التي انضمت إلى الأساطيل السابقة إلى غزة - إن "حكوماتنا لم تفعل شيئا حتى الآن ولكننا ندعوها إلى البدء الآن والوفاء بالالتزامات التي تتحملها بموجب القانون الدولي، ومطالبة إسرائيل بالسماح لأسطول السفن بالمرور الآمن إلى غزة".

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على الفور على طلب للتعليق على مهمة الأسطول، وذكرت قناة N12 الإسرائيلية، أن "الاستعدادات الأمنية" قد بدأت.