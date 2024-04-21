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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول بالقرم

ميناء سيفاستوبول
ميناء سيفاستوبول بالقرم
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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية بالقرم، ميخائيل رازفوزاييف، إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مشيرا إلى أنه تم إخماد حريق صغير نشب على متنها إثر سقوط الشظايا. 

وقال رازفوزاييف اليوم الأحد:" صدت القوات الروسية صباح اليوم هجوما بصاروخ مضاد للسفن استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة".

وأضاف حاكم مدينة سيفاستوبول:" لقد تسببت الشظايا المتساقطة في نشوب حريق صغير على متن السفينة، جرى إخماده على الفور". 

وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف بجانب شبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

سيفاستوبول القرم القوات الروسية